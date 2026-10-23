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सूरजकुंड दिवाली मेला: सीएम नायब सिंह सैनी ने किया उद्घाटन, पहले दिन खरीदारी करने पहुंचे लोग

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 23 Oct 2026 05:25 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 05:25 PM IST







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फरीदाबाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सूरजकुंड दिवाली मेले का उद्घाटन किया। मेले के पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचे। चार दिवसीय मेले में सजावट के सामान से लेकर आकर्षक परिधानों तक की कई तरह की चीजें उपलब्ध हैं। ... और पढ़ें

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