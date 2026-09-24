{"_id":"6ab4ff6b1138c3f69e0b4b03","slug":"video-clash-between-tractor-drivers-in-faridabad-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद में ट्रैक्टर चालकों के बीच मारपीट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद के खेड़ी पुल के पास बुधवार रात को दो ट्रैक्टर चालकों के बीच हुए झगड़े में एक पक्ष के चालक ने अपने भाई के साथ मिलकर दूसरे ट्रैक्टर चालक नंद किशोर पर रॉड से हमला कर दिया और उससे कुछ पैसे भी छीन लिए। परिवार वालों के अनुसार, नंद किशोर ईंटें बेचकर आया था और उसके पास पैसे थे। दूसरे ट्रैक्टर चालक विकास और उसके भाई को इस बात की जानकारी थी। इसी जानकारी के आधार पर उन्होंने नंद किशोर से छीना-झपटी की। जब नंद किशोर ने इसका विरोध किया, तो विकास और उसके भाई ने अपने ट्रैक्टर से रॉड निकालकर उसकी पिटाई की। इस मारपीट में घायल हुए नंद किशोर को बीके नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। परिजनों ने घटना की जानकारी देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

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