फरीदाबाद में सफाई कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील, पूर्व विधायक बोले- मुख्यमंत्री से बात कर पूरी करवाएंगे मांगें

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फरीदाबाद में पूर्व विधायक बंता राम सरकार व सफाई कर्मचारियों के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने को लेकर आज गोल्फ क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान नगर निगम के सफाई कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील करने आए पूर्व विधायक व उनके सहयोगी उनका कहना है कि आप अपना सफाई का काम कीजिए आपकी मांगे मुख्यमंत्री से बोलकर हम पूरी करवाएंगे उनका आरोप है कि कुछ कर्मचारी नेता अपने स्वार्थ के लिए इन सफाई कर्मचारियों को बरगला रहे हैं जो किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि यह कर्मचारी नेता अपने नेतागिरी चमकाने के लिए इन भोले भाले कर्मचारियों का इस्तेमाल कर इन्हें गुमराह कर रहे हैं।

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