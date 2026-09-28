{"_id":"6aba63bc78a601f65d0db7e2","slug":"video-60-percent-of-work-on-international-science-centre-in-greater-faridabad-is-complete-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"ग्रेटर फरीदाबाद में अंतरराष्ट्रीय विज्ञान भवन का 60 फीसदी काम पूरा, चार मंजिला ढांचा तैयार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर-78 में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय विज्ञान भवन का करीब 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। भवन का चार मंजिला ढांचा तैयार किया जा चुका है। 427 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस भवन को मई 2028 से पहले तैयार करने की तैयारी है। निर्माण पूरा होने के बाद यह क्षेत्र में विज्ञान और तकनीकी गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित होगा।

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