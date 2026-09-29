Hindi News
›
Video
›
Uttarakhand
›
Dehradun News
›
Student Union Elections: After a commotion at the DAV vote-counting center, NSUI activists broke down the gate, stormed inside, and engaged in vandalism
{"_id":"6abb9e85bc83bc5a510681cd","slug":"video-student-union-elections-after-a-commotion-at-the-dav-vote-counting-center-nsui-activists-broke-down-the-gate-stormed-inside-and-engaged-in-vandalism-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"छात्र संघ चुनाव: डीएवी में मतगणना केंद्र पर बवाल के बाद गेट तोड़कर अंदर घुसे एनएसयूआई कार्यकर्ता, की तोड़फोड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
छात्र संघ चुनाव: डीएवी में मतगणना केंद्र पर बवाल के बाद गेट तोड़कर अंदर घुसे एनएसयूआई कार्यकर्ता, की तोड़फोड़
मतगणना केंद्र पर एबीवीपी द्वारा किए गए बवाल के बाद गेट पर खड़े एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने गेट तोड़कर परिसर में घुसते हुए तोड़फोड़ की। इस दौरान छात्र संगठन के नेता व समर्थक भी गेट तोड़कर परिसर में घुसने का प्रयास करते नजर आए, जिन्हें पुलिसकर्मी रोकते हुए। ..
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।