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छात्र संघ चुनाव: डीएवी में मतगणना केंद्र पर बवाल के बाद गेट तोड़कर अंदर घुसे एनएसयूआई कार्यकर्ता, की तोड़फोड़

Alka Tyagi

Updated Tue, 29 Sep 2026 04:48 PM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 04:48 PM IST







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मतगणना केंद्र पर एबीवीपी द्वारा किए गए बवाल के बाद गेट पर खड़े एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने गेट तोड़कर परिसर में घुसते हुए तोड़फोड़ की। इस दौरान छात्र संगठन के नेता व समर्थक भी गेट तोड़कर परिसर में घुसने का प्रयास करते नजर आए, जिन्हें पुलिसकर्मी रोकते हुए। .. ... और पढ़ें

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