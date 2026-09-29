दून विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव में प्रज्वल भट्ट अध्यक्ष, आकृति नौटियाल उपाध्यक्ष चुनी गईं

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दून विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण की। प्रज्वल भट्ट अध्यक्ष, आकृति नौटियाल उपाध्यक्ष और वैभव बर्थवाल सचिव चुने गए। वहीं मौली भट्ट संयुक्त सचिव और निखिल बिनवाल कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। चुनाव के बाद छात्र-छात्राओं ने एक-दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। मतगणना मुख्य चुनाव अधिकारी प्रो. एचसी पुरोहित और रिटर्निंग ऑफिसर प्रो. आशीष कुमार की मौजूदगी में हुई।

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