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एसजीआरआर पीजी कॉलेज में मतदान संपन्न, 1105 में से 506 मत पड़े
एसजीआरआर पीजी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई। कॉलेज में कुल 1105 मतदाता थे, जिनमें से मतदान समाप्त होने तक 506 मत डाले गए। तीन पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई के प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। मतदान समाप्त होते ही एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। कार्यकर्ता अपने प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रहे हैं।
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