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17 साल से पुलिस को चकमा दे रहा एक लाख का इनामी गिरफ्तार
ओएनजीसी के महाप्रबंधक के घर डकैती डालने के बाद करीब 17 साल से फरार चल रहे एक लाख रुपये के इनामी शातिर अपराधी शौकत अली को उत्तराखंड एसटीएफ और दून पुलिस की संयुक्त टीम ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए उत्तर प्रदेश छोड़कर दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल में ठिकाने बदले। वह कोलकाता क्षेत्र में पहचान छिपाकर टाइल्स और पत्थर लगाने का काम कर रहा था। पुलिस ने उसे पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है।
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