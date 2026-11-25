प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों को होमगार्ड की तर्ज पर महंगाई भत्ते के लिए समिति गठित होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समिति गठित कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के लिए अनुमोदन दिया है। सीएम के आश्वासन के बाद बुधवार को सातवें दिन युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल निदेशालय खुला। आंदोलनरत प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन का कहना है कि जब तक मांगों पर अमल नहीं होगा संगठन का धरना जारी रहेगा।

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