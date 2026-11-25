हत्या और रंगदारी समेत 11 मुकदमे दर्ज

एसटीएफ और दून पुलिस की टीम ऑपरेशन प्रहार के तहत लंबे समय से आरोपी की तलाश में जुटी थी। मैनुअल पुलिसिंग और सूचनाओं के आधार पर टीम को उसके पश्चिम बंगाल में छिपे होने का पता चला। 54 वर्षीय शौकत अली के खिलाफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट समेत 11 मामले दर्ज हैं। हल्द्वानी में भी उसके खिलाफ डकैती का मामला दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है।



मेरठ से अपराध की दुनिया, फिर कई राज्यों में बदले ठिकाने

शौकत अली मूल रूप से मेरठ के देहली गेट क्षेत्र के अहमद नगर का रहने वाला है। उसके खिलाफ वर्ष 1991 से आपराधिक मामले दर्ज होने शुरू हुए थे। वर्ष 1992 में हत्या के प्रयास और लूट के मामले भी दर्ज हुए। वर्ष 2005 में हत्या और वर्ष 2006 में रंगदारी के मामले में भी उसका नाम सामने आया। वर्ष 2009 में देहरादून और हल्द्वानी में डकैती की घटनाओं में वांछित होने के बाद वह लगातार फरार रहा। पुलिस से बचने के लिए उसने कई राज्यों में अपनी पहचान और ठिकाने बदले।