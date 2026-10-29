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लेखक गांव अंतरराष्ट्रीय महोत्सव का शुभारंभ, सीएम धामी ने की शिरकत

Renu Saklani

Updated Thu, 29 Oct 2026 12:12 PM IST Updated Thu, 29 Oct 2026 12:12 PM IST







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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेखक गांव पहुंचे, जहां पांचवें अंतरराष्ट्रीय महोत्सव का शुभारंभ किया गया। दीप प्रज्वलन के बाद राष्ट्रगीत वंदे मातरम् और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। महोत्सव में साहित्य, संस्कृति और लेखन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। ... और पढ़ें

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