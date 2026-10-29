फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Khanpur independent MLA umesh kumar announces resignation speaker ritu khanduri says letter not received

उत्तराखंड: खानपुर विधायक उमेश कुमार ने दिया इस्तीफा, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी बोलीं-पत्र नहीं मिला

Thu, 29 Oct 2026 01:14 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तरकाशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तरकाशी Published by: Renu Saklani Updated Thu, 29 Oct 2026 01:14 PM IST
सार

खानपुर विधायक उमेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने इस्तीफा मिलने से इन्कार किया है।

विज्ञापन
Khanpur independent MLA umesh kumar announces resignation speaker ritu khanduri says letter not received
विधायक उमेश कुमार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने बुधवार को इस्तीफा दे दिया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने इस्तीफा मिलने से इन्कार किया। एक दिन पहले विपक्ष पर असहयोग के आरोप लगाते हुए विधायक उमेश कुमार ने इस्तीफा देने की घोषणा की थी।

विज्ञापन


बुधवार को उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि जब विधानसभा अध्यक्ष से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस्तीफा मिलने से इन्कार किया। फिलहाल जब तक विस अध्यक्ष को इस्तीफा नहीं मिलेगा और वह मंजूर नहीं करेंगी। तब तक उमेश कुमार विधायक बने रहेंगे।
विज्ञापन

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed