{"_id":"6abcdde5f19888938e05e5c3","slug":"video-historic-dhara-naulas-will-be-restored-using-ancient-methods-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऐतिहासिक धारा-नौलों का पुरातन विधि से होगा पुनरुद्धार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उत्तराखंड के 54 ऐतिहासिक धारा-नौलों को उनकी पुरानी पहचान और निर्माण शैली के अनुरूप पुनर्जीवित करने की योजना बनाई गई है। पुनरुद्धार में पारंपरिक तकनीकों को प्राथमिकता दी जाएगी और जहां संभव होगा, सीमेंट-कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

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