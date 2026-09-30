उत्तराखंड: युवाओं से पहले संवाद, अब सरकार देगी सौगात, चार अक्तूबर को कैबिनेट बैठक में आ कता है अहम फैसला

युवाओं से संवाद कर रही धामी सरकार जल्द उनके लिए सौगात ला सकती है। इस पर कसरत शुरू हो गई है। सौगात कब, कितनी और कैसे मिलेगी, इस पर चंपावत में चार अक्तूबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद युवाओं से जुड़ने के लिए लगातार संवाद कर रहे हैं।

विज्ञापन