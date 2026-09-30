उत्तराखंड: युवाओं से पहले संवाद, अब सरकार देगी सौगात, चार अक्तूबर को कैबिनेट बैठक में आ कता है अहम फैसला
युवा वर्ग की जरूरतों और उम्मीदों को समझने के बाद सरकार अब उन्हें लेकर अगला कदम उठाने की तैयारी में है। चंपावत में होने वाली कैबिनेट बैठक में युवाओं से जुड़े प्रस्ताव पर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।
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युवाओं से संवाद कर रही धामी सरकार जल्द उनके लिए सौगात ला सकती है। इस पर कसरत शुरू हो गई है। सौगात कब, कितनी और कैसे मिलेगी, इस पर चंपावत में चार अक्तूबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद युवाओं से जुड़ने के लिए लगातार संवाद कर रहे हैं।
संवाद के बहाने यह भी समझा जा रहा है कि युवा वर्ग की क्या समस्याएं और जरूरतें हैं। उनके सरोकारों पर बात की जा रही है। भविष्य का ताना-बाना बुनने पर सरकार मंथन कर रही है। चुनावी वर्ष होने के नाते सरकार युवाओं के साथ अपने इस जोड़ को और मजबूत करने को उनके लिए सौगात लाने जा रही है।
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चार अक्तूबर को चंपावत के बनबसा में प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव लाने की तैयारी है। सौगात क्या, कब, कितनी होगी, यह बैठक में ही तय हो सकेगा। वहीं, सरकार सभी सरकारी इंटर कॉलेजों में पढ़ने वाले 10वीं-12वीं के छात्रों को टैबलेट देने का प्रस्ताव कैबिनेट में ला सकती है।