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रामलीला का बदला स्वरूप, पर्दे से हाईटेक स्क्रीन तक पहुंचा मंच
बदलते वक्त के साथ रामलीला के स्वरूप में भी कई बदलाव आए हैं। कभी छोटे मंचों और सीमित संसाधनों के बीच होने वाली रामलीला अब भव्य आयोजनों तक पहुंच गई है। मंच पर पर्दों की जगह हाईटेक स्क्रीन और पारंपरिक तबले-हारमोनियम के साथ म्यूजिक इफेक्ट्स का इस्तेमाल होने लगा है। कलाकारों की प्रस्तुति से लेकर मंच की साज-सज्जा तक में नए प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। रामलीला में नए चेहरों की भागीदारी बढ़ी है तो दर्शकों की अपेक्षाएं भी बदली हैं। तकनीक ने मंचन को नया अनुभव दिया है। हालांकि, इन बदलावों के बीच रामलीला की पारंपरिक कथाओं और धार्मिक महत्व को बनाए रखने की चुनौती भी है। पुरानी परंपरा और आधुनिक प्रयोगों के मेल से रामलीला का स्वरूप लगातार बदल रहा है।
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