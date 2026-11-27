उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में पीजी कोर्स करने के लिए बांड फॉर्मूले से विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर होगी। पहली बार पीजी कोर्स में अनिवार्य रूप से बांड व्यवस्था लागू करने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसी शैक्षणिक सत्र से व्यवस्था को लागू किया जाएगा। बांड के तहत पीजी कोर्स करने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से दो साल तक सेवाएं देनी होगी।

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एमबीबीएस की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने पीजी कोर्स के लिए अनिवार्य बांड व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून, श्रीनगर, हल्द्वानी व अल्मोड़ा में पीजी कोर्स संचालित है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटें 50 प्रतिशत राज्य व 50 प्रतिशत केंद्रीय कोटे से भरी जाती हैं। प्रदेश सरकार ने अब राज्य व केंद्रीय कोटे की सीटों के लिए बांड व्यवस्था लागू करने निर्णय लिया है। इससे पीजी कोर्स करने वाले डॉक्टरों को पहले चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ बांड भरना पड़ेगा। इस बांड के नियमों के अनुसार उन्हें पीजी करने के बाद दो साल तक दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देनी होगी।वर्तमान में बांड व्यवस्था न होने से पीजी करने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उन्हें निजी अस्पतालों में अच्छे पैकेज पर सेवाएं देने का ऑफर मिल जाता है। अब इस व्यवस्था से उत्तराखंड में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी पूरी होगी।देहरादून 101हल्द्वानी 97श्रीनगर 34अल्मोड़ा 38