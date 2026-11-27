उत्तराखंड: अगले सप्ताह योगी पहुंच सकते हैं पंचूर, दिवंगत माता सावित्री देवी के तेरहवीं में होंगे शामिल
संवाद न्यूज एजेंसी, यमकेश्वर (देहरादून) Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 27 Nov 2026 11:55 PM IST
सार
यूपी के सीएम योगी की माता का हाल ही में निधन हो गया था। तब योगी पंचूर गांव पहुंचे थे। अब वह मां की तेरहवीं में शामिल हो सकते हैं।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ अगले सप्ताह अपने गांव पंचूर पहुंच सकते हैं। यहां पर वह अपनी माता सावित्री देवी के तेरहवीं में शामिल होंगे। वहीं पौड़ी जिला प्रशासन योगी के आने की तैयारियों में जुट गया है।
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योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी का 20 नवंबर को देहांत हो गया था। सूचना मिलते ही सीएम योगी आदित्यनाथ 20 नवंबर शाम को ही अपने गांव पंचूर पहुंचे थे और 21 नवंबर को माता के हरिद्वार में अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लखनऊ वापस लौट गए थे। प्रशासन योगी आदित्यनाथ के आने की तैयारियों में जुटा हुआ है।
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