उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ अगले सप्ताह अपने गांव पंचूर पहुंच सकते हैं। यहां पर वह अपनी माता सावित्री देवी के तेरहवीं में शामिल होंगे। वहीं पौड़ी जिला प्रशासन योगी के आने की तैयारियों में जुट गया है।

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