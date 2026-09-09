देहरादून। सात सूत्री मांगों को लेकर सफाई मजदूर यूनियन ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन, हड़ताल की चेतावनी

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नगर निगम देहरादून में कार्यरत पर्यावरण मित्रों की लंबित मांगों को लेकर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन ने मोर्चा खोल दिया है। यूनियन की नगर निगम शाखा ने मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित कर 7 प्रमुख मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। यूनियन के अध्यक्ष सुनील कुमार (सोनू खैरवाल) ने कहा कि बोर्ड प्रस्ताव में पर्यावरण-मित्रों का मानदेय 800/- रुपये प्रतिदिन स्वीकृत किया गया था, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। यूनियन ने मांग की है कि अस्थायी पर्यावरण-मित्रों को माह जुलाई, 2026 का वेतन 800 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान करने के निर्देश दिए जाएं।

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