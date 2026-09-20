Dehradun News: दिन में गर्मी का अहसास, सर्द हाेने लगीं रातें

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आंकड़ों पर नजर डालें तो शनिवार को दून का अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री इजाफे के साथ 32.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जबकि रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री गिरावट के साथ 20.3 डिग्री दर्ज किया गया। विज्ञापन

उधर पर्वतीय इलाकों में यह अंतर अधिक देखने को मिला। मैदानी इलाकों के मुकाबले पहाड़ों के तापमान में ज्यादा गिरावट होने और हवाओं के चलने से ठंड का अहसास बढ़ गया है। विज्ञापन विज्ञापन

आने वाले दिनों की बात करें तो 25 सितंबर तक प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। रही बात मानसून विदाई की तो 25 से 30 सितंबर के बीच मानसून की विदाई होने की संभावना है।

आंकड़ों पर नजर डालें तो शनिवार को दून का अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री इजाफे के साथ 32.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जबकि रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री गिरावट के साथ 20.3 डिग्री दर्ज किया गया।उधर पर्वतीय इलाकों में यह अंतर अधिक देखने को मिला। मैदानी इलाकों के मुकाबले पहाड़ों के तापमान में ज्यादा गिरावट होने और हवाओं के चलने से ठंड का अहसास बढ़ गया है।आने वाले दिनों की बात करें तो 25 सितंबर तक प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। रही बात मानसून विदाई की तो 25 से 30 सितंबर के बीच मानसून की विदाई होने की संभावना है।

उत्तराखंड में मानसूनी गतिविधियां धीमी होने के साथ मौसम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन में चटक धूप खिलने से गर्मी का अहसास हो रहा है। जबकि न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से रातें सर्द होने लगी हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 20 सितंबर को भी प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा।