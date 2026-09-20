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Dehradun News: गिरासू भवन का एक हिस्सा टूटा, कार क्षतिग्रस्त

Sun, 20 Sep 2026 02:32 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:32 AM IST
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Part of dilapidated building collapses; car damaged
नगर निगम की ओर से गिरासू भवनों में घोषित एलआईसी बिल्डिंग का एक हिस्सा अचानक टूटकर सड़क पर आ गिरा। इससे वहां पर खड़ी एक कार क्षतिग्रस्त हो गई थी। गनीमत रही कि आसपास कोई मौजूद नहीं था। इसकी वजह से बड़ा हादसा होते-होते बच गया।
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जिस समय यह घटना घटित हुई उस समय रोजाना वहां बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। बताया जाता है कि इस भवन को कोई साल पूर्व नगर निगम ने गिरासू भवन घोषित किया था लेकिन आज तक इस भवन को गिराया नहीं जा सका है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार इसमें कई दुकानदारों के बीच विवाद चला आ रहा है और यह मामले अदालत में विचाराधीन है। ऐसे में अभी तक इसको गिराने की कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकी है।
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सिर्फ एलआईएसी भवन नहीं, 23 से ज्यादा और भी भवन गिरासू
राजधानी में जर्जर भवनों की कमी नहीं है। पूरे शहर में नगर निगम की ओर से करीब 23 से ज्यादा भवनों को गिरासू भवन की सूची में डाला था। ये भवन इस तरह के हैं कि इनकी हालत बहुत खराब है। प्रशासन की ओर से समय-समय पर कार्रवाई किए जाने की बात कही जाती है लेकिन आज तक इन भवनों को नहीं गिराया जा सका।
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