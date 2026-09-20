Dehradun News: गिरासू भवन का एक हिस्सा टूटा, कार क्षतिग्रस्त

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जिस समय यह घटना घटित हुई उस समय रोजाना वहां बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना लगा रहता है। बताया जाता है कि इस भवन को कोई साल पूर्व नगर निगम ने गिरासू भवन घोषित किया था लेकिन आज तक इस भवन को गिराया नहीं जा सका है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार इसमें कई दुकानदारों के बीच विवाद चला आ रहा है और यह मामले अदालत में विचाराधीन है। ऐसे में अभी तक इसको गिराने की कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकी है।सिर्फ एलआईएसी भवन नहीं, 23 से ज्यादा और भी भवन गिरासूराजधानी में जर्जर भवनों की कमी नहीं है। पूरे शहर में नगर निगम की ओर से करीब 23 से ज्यादा भवनों को गिरासू भवन की सूची में डाला था। ये भवन इस तरह के हैं कि इनकी हालत बहुत खराब है। प्रशासन की ओर से समय-समय पर कार्रवाई किए जाने की बात कही जाती है लेकिन आज तक इन भवनों को नहीं गिराया जा सका।