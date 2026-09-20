उत्तराखंड मौसम अपडेट: दिन में गर्मी का अहसास, सर्द हाेने लगीं रातें, एक हफ्ते बाद हो सकती है मानसून की विदाई

बादलों का बंटवारा, बागेश्वर 161 फीसदी बारिश से तर, पौड़ी 45% सूखा

उत्तराखंड में इस मानसूनी सीजन में बादल मेहरबान तो रहे लेकिन उनका बंटवारा एक समान नहीं रहा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से एक जून से 18 सितंबर सुबह 8:30 बजे तक के मौसमी वर्षा विवरण में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं।



प्रदेश में औसतन उपखंड वर्षा 1159.1 मिमी दर्ज की गई, जो सामान्य 1118.4 एमएम से चार फीसदी अधिक है, यानी कुल मिलाकर मानसून सामान्य रहा लेकिन जिलेवार तस्वीर बिल्कुल अलग है। सबसे ज्यादा मेहरबानी बागेश्वर पर हुई, जहां सामान्य 758.9 एमएम के मुकाबले 1982.7 एमएम बारिश हुई, जो सामान्य से 161 फीसदी अधिक है। वहीं अल्मोड़ा में 27 फीसदी, चमोली में 69, टिहरी में 28 और हरिद्वार में 14 फीसदी सामान्य से ज्यादा पानी बरसा।



इसके उलट पौड़ी गढ़वाल सबसे सूखा रहा। यहां सामान्य 1226.6 एमएम के सापेक्ष सिर्फ 675.2 एमएम बारिश हुई, यानी 45 फीसदी की कमी। चंपावत में -26, नैनीताल में -20, उत्तरकाशी में -14, रुद्रप्रयाग में -7 और देहरादून में -3 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई। पिथौरागढ़ और ऊधमसिंह नगर में बारिश सामान्य के आसपास रही। उधर मौसम विभाग के अनुसार, सितंबर के बाकी दिनों में भी कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं, जिससे इन आंकड़ों में और बदलाव संभव है।