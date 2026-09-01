धर्मपुर चौक से निकली भव्य कलश यात्रा, सामूहिक डमरू वादन ने बांधा समां

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धर्मपुर चौक स्थित प्राचीन शिव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा के आयोजन से पूर्व भव्य कलश एवं शोभायात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं कलश लेकर शामिल हुईं। धार्मिक झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। श्री महाकाल सेवा समिति के कलाकारों ने सामूहिक डमरू वादन की प्रस्तुति देकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। यात्रा के दौरान श्रद्धालु भगवान शिव और श्रीमद्भागवत के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े।

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