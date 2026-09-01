{"_id":"6a967439cc818cfe5f02fc29","slug":"video-uttarakhand-weather-news-spell-of-rain-continues-in-dehradun-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"राहत की आस नहीं, देहरादून बारिश का सिलसिला जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

त्तराखंड के पर्वतीय जिलों में फिलहाल बारिश से राहत के आसार नहीं हैं। राजधानी देहरादून में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार सितंबर की शुरुआत भी तेज बारिश के साथ ही होगी। विभाग ने एक सितंबर के लिए देहरादून और टिहरी जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम की स्थिति के मद्देनजर जिलाधिकारी देहरादून ने दिनांक 1 सितंबर को जनपद के समस्त विद्यालयों (कक्षा 1 से 12 तक) एवं सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है। मौसम विभाग ने अलावा पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और हरिद्वार जिले में बिजली चमकने के साथ तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों की बात करें तो छह सितंबर तक प्रदेश भर में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहेगा।

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