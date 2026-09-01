विकासनगर: संदिग्ध लक्षणों वाले हर मरीज की होगी स्वाइन फ्लू की जांत, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य महकमा

जिले में स्वाइन फ्लू (इन्फ्लूएंजा-ए, एच-1, एन-1) के 78 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। इसके मद्देनजर विकासनगर उप जिला अस्पताल प्रशासन ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डॉ. प्रताप सिंह ने ओपीडी में तैनात चिकित्सकों को सर्दी-जुकाम और बुखार जैसे संदिग्ध लक्षणों वाले मरीजों की तत्काल स्वाइन फ्लू जांच कराने के सख्त निर्देश दिए हैं।

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