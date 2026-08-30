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देहरादून: अग्रवाल समाज की ओर से जन्माष्टमी पर कृष्ण बाल लीला उत्सव का आयोजन

देहरादून ब्यूरो

Updated Sun, 30 Aug 2026 06:56 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 06:56 PM IST







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पटेल नगर स्थित एक होटल में अग्रवाल समाज की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के अवसर पर कृष्ण बाल लीला उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक सविता कपूर, भाजपा महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल एवं अन्य अतिथि मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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