Dehradun News: मृतक की जमीन अपनी बताकर बेची, पुजारी पर 20 लाख की ठगी की प्राथमिकी

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सहारनपुर (यूपी) के नवादा रोड स्थित रूप विहार कॉलोनी निवासी राजेश धीमान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बहन डिंपल शर्मा रायपुर (देहरादून) में रहती हैं। बहन के घर आने-जाने के दौरान उनका परिचय किद्दूवाला स्थित बालाजी धाम मंदिर के पुजारी राहुल शर्मा से हुआ था। आरोप है कि राहुल ने रामपुर भाऊवाला में 250 वर्गमीटर का एक आवासीय प्लॉट अपना बताकर उन्हें 20.35 लाख रुपये में बेच दिया। 30 अगस्त 2017 को इसका बैनामा भी हो गया, जिसमें सर्किल रेट के अनुसार करीब 7.35 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी जमा की गई।बैनामे के करीब एक सप्ताह बाद जब वह प्लॉट की नींव और चाहरदीवारी कराने पहुंचे, तो स्थानीय लोगों ने काम रुकवा दिया। तब जाकर खुलासा हुआ कि प्लॉट राहुल शर्मा का है ही नहीं और इसके वास्तविक स्वामी की मौत हो चुकी है। ठगी का अहसास होने पर राजेश ने राहुल से संपर्क किया। राहुल ने रकम तीन प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का झांसा देकर चेक थमा दिए, जो बैंक में बाउंस हो गए।पीड़ित का आरोप है कि बीते अप्रैल महीने में जब उसने राहुल शर्मा से अपने पैसे वापस मांगे, तो उसने अपने तीन-चार अज्ञात साथियों के साथ मिलकर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। सेलाकुई थाना प्रभारी लोकपाल परमार ने बताया कि एसएसपी के आदेश और शिकायतकर्ता की तहरीर के आधार पर आरोपी राहुल शर्मा व उसके अन्य साथियों के खिलाफ संगठित धोखाधड़ी और धमकी देने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की विवेचना की जा रही है।