{"_id":"6adccdcbed96199fcd03a38d","slug":"video-dehradun-intensive-inspection-drive-against-illegal-refilling-94-domestic-and-commercial-gas-cylinders-seized-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"देहरादून: अवैध रिफिलिंग के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान, 94 घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलिंडर जब्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देहरादून: अवैध रिफिलिंग के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान, 94 घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलिंडर जब्त

अमन मैथानी

Updated Sat, 24 Oct 2026 08:54 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 08:54 PM IST







Link Copied



घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग एवं अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध जनपद में सघन अभियान जारी। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों के नेतृत्व में प्रवर्तन टीमों का गठन कर विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण एवं जांच की कार्रवाई की जा रही है। कुल 94 घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त। ... और पढ़ें

विज्ञापन