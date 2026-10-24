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टीईटी से मुक्त करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच से पहले शिक्षकों ने दिया धरना

अमन मैथानी

Updated Sat, 24 Oct 2026 09:32 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 09:32 PM IST







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टीईटी से मुक्त करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच से पहले शिक्षकों ने दिया धरना। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक हुए शामिल। ... और पढ़ें

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