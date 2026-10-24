अखिलेश के बयान पर विरोध में उतरी भाजपा: सीएम धामी बोले, उत्तराखंड के अपमान पर सार्वजनिक रूप से मांगें माफी

प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस की चुप्पी पर भी गंभीर सवाल उठाए

भाजपा ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के उत्तराखंडियों को घुसपैठिया बताने वाले बयान की कड़ी निंदा की है। भाजपा ने इस मामले में कांग्रेस की चुप्पी पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं।



प्रदेश प्रवक्ता और विधायक विनोद चमोली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अखिलेश का बयान मानसिक विकृति का प्रतीक है। उन्होंने इसे मुलायम सिंह की घृणित सोच का हिस्सा बताया। चमोली ने याद दिलाया कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में 42 शहादत हुई थीं। मुजफ्फरनगर कांड में भी उत्तराखंडियों को प्रताड़ित किया गया था। भाजपा ने कहा कि उस आंदोलन में कांग्रेस की केंद्र सरकार ने मुलायम सिंह की सरकार को बचाया था। इस प्रकार उस समय सपा और कांग्रेस दोनों बराबर के दोषी थे।



विनोद चमोली ने आरोप लगाया कि आज भी स्थिति वैसी ही बनी है। राहुल गांधी ने जनरल बिपिन रावत और एनएसए डोभाल पर अभद्र टिप्पणियां की थीं। वहीं अखिलेश यादव उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कह रहे हैं। भाजपा ने पूछा कि क्या राहुल गांधी को इस पर जवाब नहीं देना चाहिए। भाजपा ने कांग्रेस नेताओं हरीश रावत, हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह से भी सवाल किए। भाजपा ने सपा और कांग्रेस दोनों को उत्तराखंड का अपमान करने का दोषी बताया।