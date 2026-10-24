अखिलेश के बयान पर विरोध में उतरी भाजपा: सीएम धामी बोले, उत्तराखंड के अपमान पर सार्वजनिक रूप से मांगें माफी
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की जनता आज भी नहीं भूली है कि मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में पृथक राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहा में गोलियां चलाई गई थीं। आज पुत्र उत्तराखंडवासियों को घुसपैठिया बता रहे हैं।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के उत्तराखंडवासियों को लेकर दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि और वीरभूमि है। इस पावन धरती ने देश को संत, सैनिक और राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित अनेक महान व्यक्तित्व दिए हैं। ऐसे प्रदेश के लोगों का अपमान किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की जनता आज भी नहीं भूली है कि मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में पृथक राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहा में गोलियां चलाई गई थीं। आज पुत्र उत्तराखंडवासियों को घुसपैठिया बता रहे हैं। यह राज्य के संघर्ष, बलिदान और स्वाभिमान का अपमान है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अखिलेश यादव को अपने बयान के लिए उत्तराखंड की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस को भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह अपने राजनीतिक सहयोगी के इस बयान का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की स्वाभिमानी जनता अपने संघर्ष और बलिदान को कभी नहीं भूल सकती।
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प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस की चुप्पी पर भी गंभीर सवाल उठाए
भाजपा ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के उत्तराखंडियों को घुसपैठिया बताने वाले बयान की कड़ी निंदा की है। भाजपा ने इस मामले में कांग्रेस की चुप्पी पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं।
प्रदेश प्रवक्ता और विधायक विनोद चमोली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अखिलेश का बयान मानसिक विकृति का प्रतीक है। उन्होंने इसे मुलायम सिंह की घृणित सोच का हिस्सा बताया। चमोली ने याद दिलाया कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में 42 शहादत हुई थीं। मुजफ्फरनगर कांड में भी उत्तराखंडियों को प्रताड़ित किया गया था। भाजपा ने कहा कि उस आंदोलन में कांग्रेस की केंद्र सरकार ने मुलायम सिंह की सरकार को बचाया था। इस प्रकार उस समय सपा और कांग्रेस दोनों बराबर के दोषी थे।
विनोद चमोली ने आरोप लगाया कि आज भी स्थिति वैसी ही बनी है। राहुल गांधी ने जनरल बिपिन रावत और एनएसए डोभाल पर अभद्र टिप्पणियां की थीं। वहीं अखिलेश यादव उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कह रहे हैं। भाजपा ने पूछा कि क्या राहुल गांधी को इस पर जवाब नहीं देना चाहिए। भाजपा ने कांग्रेस नेताओं हरीश रावत, हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह से भी सवाल किए। भाजपा ने सपा और कांग्रेस दोनों को उत्तराखंड का अपमान करने का दोषी बताया।