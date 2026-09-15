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किशाऊ बांध परियोजना को लेकर अमित शाह की मौजूदगी में छह राज्यों के सीएम ने किए समझौते पर हस्ताक्षर

Alka Tyagi

Updated Tue, 15 Sep 2026 03:48 PM IST Updated Tue, 15 Sep 2026 03:48 PM IST







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660 मेगावाट की महत्वपूर्ण किशाऊ बांध परियोजना को लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक हुई। ऊपरी यमुना बेसिन में प्रस्तावित 660 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना को लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी राज्यों के प्रतिनिधि इस ऐतिहासिक करार को अंतिम रूप दिया। ... और पढ़ें

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