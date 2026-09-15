फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Kotdwar Accident Bike Fall into deep gorge of Purvi Nayar River near Baijro one youth missing

कोटद्वार: पूर्वी नयार नदी में गिरी बाइक, एक युवक लापता, दूसरा घायल; भांजे के जन्मदिन के लिए ले जा रहे थे केक

Tue, 15 Sep 2026 09:54 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, कोटद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 15 Sep 2026 09:54 PM IST
सार

एक बाइक पूर्वी नयार नदी की गहरी खाई में जा गिरी। लापता बाइक सवार की तलाश की जा रही है। क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है

विज्ञापन
Kotdwar Accident Bike Fall into deep gorge of Purvi Nayar River near Baijro one youth missing
खाई में गिरी बाइक - फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

काशीपुर-बुआखाल हाईवे पर बैजरो के पास मंगलवार रात करीब साढ़े आठ से नौ बजे के बीच मूसलाधार बारिश के दौरान एक बाइक अनियंत्रित होकर पूर्वी नयार नदी की गहरी खाई में जा गिरी। बाइक पर सवार दो युवकों में से एक छिटककर पहाड़ी पर फंस गया, जबकि दूसरा बाइक समेत नदी की ओर गहरी खाई में जा गिरा।

विज्ञापन


हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। घायल युवक को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से निकाल लिया गया। वह सदमे में है और उसका उपचार कराया जा रहा है।
विज्ञापन


उत्तरकाशी में हादसा: खन्यासणी के पास जांगड़ा मेले से लौट रहा वाहन खाई में गिरा, एक की मौत, सात घायल
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस के अनुसार दोनों युवक ग्राम मैठाणा (साबली) निवासी बताए गए हैं और जिवई गांव में रितिक के भांजे के जन्मदिन में शामिल होने के लिए बैजरो बाजार से केक लेकर जा रहे थे। घायल युवक की पहचान 21 वर्षीय सरोज सिंह के रूप में हुई है। सरोज ने बताया कि बाइक रितिक (21) चला रहा था।

बारिश तेज होने के दौरान बाइक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे के बाद से रितिक का कोई पता नहीं चल पाया है और बाइक भी नहीं मिली है। युवकों के गांव में कोहराम मचा है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गहरी खाई और नदी में उसकी तलाश में जुटी है। क्षेत्र में बारिश और अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू अभियान में भी मुश्किलें आ रही हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed