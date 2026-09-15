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उत्तराखंड: स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी; स्वाइन फ्लू के मरीज 500 पार, एक दिन में सामने आए 22 नए मामले

Tue, 15 Sep 2026 11:03 PM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 15 Sep 2026 11:03 PM IST
सार

प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी हुई है। एक दिन में 22 नए मरीज सामने आने से परेशानी और अधिक बढ़ गई है।

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Uttarakhand swine flu cases cross 500 with 22 new cases reported in a single day
स्वाइन फ्लू - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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उत्तराखंड में 24 घंटे में स्वाइन फ्लू के 22 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 506 हो गई है। इसमें से 74 मरीज अब भी सक्रिय है। इनका अलग-अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है।

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गौरतलब है कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी हुई है। एक दिन में 22 नए मरीज सामने आने से परेशानी और अधिक बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग के लिए संक्रमण की चेन को ब्रेक करना मुश्किल हो गया है। अधिकारियों के मुताबिक विभाग की ओर से इसके लिए रैपिड रिस्पॉन्स टीम भी लगाई गई है।
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जहां से भी स्वाइन फ्लू के मरीज सामने आते हैं टीम वहां पर पहुंचकर लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है। मरीज के संपर्क में आने वालों की भी जांच करवाई जा रही है। इतना ही नहीं मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री भी निकाली जा रही है। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी इंतजाम पूरे रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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