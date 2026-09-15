बाइक मैकेनिक की हत्या: रंजिश या कोई और राज? फुटेज में आया सामने, कम उम्र के दिखे गोली चलाने वाले आरोपी

फुटेज में दिख रहे दोनों आरोपी बेहद कम उम्र के प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे में कम उम्र युवकों के गोली चलाने के पीछे क्या मंशा रही होगी अभी तक ये बात तो साफ नहीं हुई है। आरोपियों के हत्थे चढ़ने के बाद ही राज निकलकर सामने आएगा।



पुलिस उनकी पहचान और घटनास्थल तक पहुंचने से लेकर फरार होने तक के पूरे रास्ते की जानकारी जुटा रही है। आरोपियों के साथ तीसरे व्यक्ति के होने की बात भी सामने आई है, जिसने बाइक से उन्हें भागने में मदद की।



साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी स्थानीय हैं या वारदात को अंजाम देने के लिए बाहर से आए थे। हत्या के पीछे पुरानी रंजिश समेत अन्य संभावित कारणों की भी जांच चल रही है। मृतक और उसके परिचितों के बीच हाल के विवादों की जानकारी जुटाई जा रही है। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। कुछ सुराग मिले हैं। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।