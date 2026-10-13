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अजीत डोभाल पर कांग्रेस नेताओं की अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा का पलटवार, कर्नल कोठियाल ने की प्रेस वार्ता

Renu Saklani

Updated Tue, 13 Oct 2026 01:02 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 01:02 PM IST







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राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर कांग्रेस नेताओं की ओर से की गई अभद्र टिप्पणी के मुद्दे पर भाजपा ने भी प्रतिक्रिया दी। भाजपा महानगर कार्यालय में कर्नल अजय कोठियाल ने प्रेस वार्ता की। ... और पढ़ें

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