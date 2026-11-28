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छात्रसंघ अध्यक्ष शुभम तोमर ने कहा कि ज्ञापन में छात्रा शौचालय की नियमित सफाई और मरम्मत कराने, मैदान के पास लगे वाटर कूलर से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने और विज्ञान भवन में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की गई है। शौचालय की खराब स्थिति और दूषित पानी से विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है।महाविद्यालय में इन सुविधाओं की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। छात्राओं को स्वच्छ शौचालय और विद्यार्थियों को पीने के लिए साफ पानी मिलना जरूरी है। प्राचार्य डीएस नेगी से मांगों पर जल्द कार्रवाई करने की अपील की गई है। इस दौरान ऋषिका, आदित्य गुरुंग, उस्मान अली समेत अन्य छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। संवाद