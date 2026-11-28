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संवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर/हरबर्टपुर। पांवटा रोड स्थित एक कार मैकेनिक की दुकान में शुक्रवार रात अचानक आग लग गई। इस दौरान दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। जबकि दुकान के बाहर खड़ी एक रिकवरी वैन भी जल गई और उसे काफी नुकसान हुआ।घटनाक्रम के मुताबिक, रात के तीसरे पहर लगभग चार बजे हरबर्टपुर रोड स्थित कादिर नामक मिस्त्री की वर्कशॉप में आग लग गई। आग लगने की जानकारी मिलने पर आसपास के निवासी जमा हो गए। इस दौरान स्थानीय निवासी फुरकान अहमद ने अपने घर से पानी का पाइप लगाकर आग को बुझाने का प्रयास करने के साथ डाकपत्थर स्थित अग्निशमन केंद्र को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही विभाग की टीम एक फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुंची और उन्होंने क्षेत्रवासियों की मदद से लगभग आधा घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया।अग्निशमन अधिकारी मनोज नेगी ने बताया क्षेत्रवासियों की सूझबूझ से आग को तत्काल ही काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया था, अन्यथा क्षेत्र में बढ़ी घटना घट सकती थी। उन्होंने बताया आग लगने के कारणों व इसमें हुए नुकसान का आंकलन करके रिपोर्ट तैयार की जाएगी।