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डेढ़ दशक बाद नागरिकता मामले में आचार्य बालकृष्ण को CBI कोर्ट से राहत

देहरादून ब्यूरो

Updated Mon, 07 Sep 2026 06:46 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 06:46 PM IST







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बाबा रामदेव के सहयोगी और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण से जुड़े फर्जी दस्तावेज और पासपोर्ट मामले में आज देहरादून की सीबीआई अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने बालकृष्ण को बरी कर दिया है। मामला फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के आधार पर भारतीय पासपोर्ट हासिल करने के आरोपों से जुड़ा है। ... और पढ़ें

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