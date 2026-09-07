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देहरादून: उत्तराखंड न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन की ओर से फोटो प्रदर्शनी का आयोजन, पूर्व सीएम निशंक भी पहुंचे

देहरादून ब्यूरो

Updated Mon, 07 Sep 2026 06:53 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 06:53 PM IST







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दून पुस्तकालय एवं रिसर्च सेंटर सभागार में उत्तराखंड न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन की ओर से आयोजित फोटो प्रदर्शनी में लगी तस्वीरों को निहारते तुलाज यूनिवर्सिटी और दून यूनिवर्सिटी के छात्र। पूर्व सीएम डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक भी पहुंचे। ... और पढ़ें

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