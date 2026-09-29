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मसूरी के एमपीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में एबीवीपी का परचम, विद्यांत अध्यक्ष और आशुतोष सचिव निर्वाचित

Tue, 29 Sep 2026 09:14 PM IST
अमन मैथानी
Aman Maithani अमन मैथानी
Updated Tue, 29 Sep 2026 09:14 PM IST
ABVP triumphs in Mussoorie's MPG College student union elections; Vidyant elected President and Ashutosh Secretary.
मसूरी। एमपीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में एबीवीपी ने अध्यक्ष और सचिव समेत प्रमुख पदों पर जीत दर्ज की। अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के विद्यांत थापली ने एनएसयूआई के विकास सिंह रावत को 137 मतों से हराया। वहीं सचिव पद पर एबीवीपी के आशुतोष जोशी ने जौनपुर ग्रुप के अंकित रौछेंला को 90 मतों से पराजित किया। परिणाम घोषित होते ही विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों ने कॉलेज परिसर में ढोल-नगाड़ों के साथ जमकर जश्न मनाया।
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