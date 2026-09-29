फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Food department raids Doon University mess nine samples fail notice handed over to mess manager

देहरादून: दून विश्वविद्यालय की मेस में खाद्य विभाग का छापा, नौ नमूने फेल, मेस संचालक को थमाया नोटिस

Tue, 29 Sep 2026 08:47 PM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 29 Sep 2026 08:47 PM IST
सार

सोमवार को दून विवि की अलकनंदा कैंटीन के खाने कीड़े मिले थे। इतना ही नहीं सब्जी में लोहे के नट-बोल्ट भी पड़े मिले। इससे गुस्साए छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। देर रात विवि की वाइस चांसलर के आवास का घेराव कर जमकर नारेबाजी की।

विज्ञापन
Food department raids Doon University mess nine samples fail notice handed over to mess manager
दून विवि की मेस में छापा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दून विश्वविद्यालय की मेस में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने छापा मारा। इस दौरान नौ खाद्य पदार्थों के नमूने फेल हो गए। इस पर विभाग ने मेस संचालक को नोटिस थमाया है।

विज्ञापन


गौरतलब है कि सोमवार को दून विवि की अलकनंदा कैंटीन के खाने कीड़े मिले थे। इतना ही नहीं सब्जी में लोहे के नट-बोल्ट भी पड़े मिले। इससे गुस्साए छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। देर रात विवि की वाइस चांसलर के आवास का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। करीब तीन घंटे तक प्रदर्शन के बाद वीसी ने मामले को लेकर छात्रों को आश्वासन दिया। इसके बाद छात्र शांत हुए।
विज्ञापन


मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मंगलवार को विवि की अलकनंदा कैंटीन और गेस्ट हाउस कैंटीन समेत अलग-अलग कैंटीन में छापा मारा। इस दौरान कई कमियां सामने आईं। टीम ने खाद्य सामग्रियों के 54 नमूने लिए। मौके पर जांच में नौ नमूने फेल हो गए। इस पर खाद्य की टीम ने फौरन मेस संचालक को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अधिकारियों के मुताबिक मेस में जहां पर खाना बनता है वहां की खिड़कियों में जाली भी नहीं थी। इससे कीड़े अंदर आ जाते हैं। इससे विवि प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं।

UK Big News: छात्रसंघ चुनाव के दौरान बवाल, जीएसटी विभाग का छापा, रिश्वत लेते सर्जन गिरफ्तार, एएनएम की जलकर मौत

तीन दिन पहले भी दिया था नोटिस
जानकारी के मुताबिक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से तीन दिन पहले भी मेस संचालक को नोटिस देकर चेताया गया था। इसके बाद भी उसकी ओर से व्यवस्था नहीं सुधारी गई। उधर विवि का भी दावा है जल्द ही कैंटीन का टेंडर बदला जाएगा। इसकी जगह पर किसी दूसरी कंपनी को कैंटीन का संचालन सौंपा जाएगा।

खाद्य प्रतिष्ठानों में मिलीं कमियां, नोटिस जारी
देहरादून। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नंदा की चौकी, सुद्धोवाला, हरबर्टपुर और धर्मावाला क्षेत्र में स्थित खाद्य दुकानों पर छापा मारा। इस दौरान कई कमियां सामने आई हैं। विभाग की टीम ने अलग-अलग दुकानों से 104 सैंपल लिए। इनमें से 23 नमूने जांच में फेल हो गए। कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया है। इस दौरान उपायुक्त सचल विश्लेषणशाला वीरेन्द्र बिष्ट, संतोष कुमार सिंह, रमेश सिंह, संजय तिवारी और जितेंद्र भंडारी आदि मौजूद रहे।

खाद्य की टीम ने जांच के बाद नौ नमूने गड़बड़ पाए हैं। संबंधित मेस संचालक को नोटिस जारी कर सख्त चेतावनी दी गई है। इस तरह के मामलों के प्रति विभाग संवेदनशील है।
- मनीष सयाना, सहायक आयुक्त, खाद्य सुरक्षा विभाग

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed