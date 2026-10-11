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Hindi News ›   Video ›   Chhattisgarh ›   Injured wild boar reaches village outskirts; shows signs of injury below the ear; dies during treatment; suspe

रायगढ़: घायल अवस्था में गांव के करीब पहुंचा जंगली सुअर, कान के नीचे चोट के निशान; इलाज के दौरान हुई मौत

Sun, 11 Oct 2026 08:03 PM IST
रायगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: रायगढ़ ब्यूरो Updated Sun, 11 Oct 2026 08:03 PM IST
Injured wild boar reaches village outskirts; shows signs of injury below the ear; dies during treatment; suspe
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के छोटे गुमड़ा गांव में रविवार सुबह उस वक्त हलचल मच गई, जब एक जंगली सुअर घायल अवस्था में गांव के करीब पहुंच गया। जिसके बाद गांव में लोगों की भारी भीड़ जुट गई और वन विभाग की टीम को मामले की जानकारी दी गई। वन विभाग की टीम ने घायल जंगली सुअर को बचाने का प्रयास करने के बावजूद उसकी मौत हो गई है। वन विभाग के अनुसार पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।

मिली जानकारी के अनुसार, रायगढ़ वन मंडल के अंतर्गत आने वाले घरघोड़ा रेंज के छोटे गुमडा गांव में रविवार की सुबह 6 बजे के आसपास घायल अवस्था में एक जंगली सुअर आ पहुंचा। इसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई है जिसके बाद ग्रामीणों ने किसी तरह जंगली सुअर को पकड़कर वन विभाग को इसकी सूचना दी।

मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, जंगली सुअर के कान के नीचे तीर लगने के गहरा निशान दिख रहा था। आशंका जताई जा रही है कि किसी अन्य गांव की ओर से घायल होने के बाद वह छोटे गुमड़ा पहुंचा था। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घायल जंगली सुअर की जान बचाने के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी मौत हो गई।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज
वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, सूचना मिलते ही टीम को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया था। मृत जंगली सुअर का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।
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