छत्तीसगढ़: कभी कोरबा के पसान तो कभी पेंड्रा वन परिक्षेत्र में पहुंच रहा 53 हाथियों का झुंड, फसलें तबाह

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हाथियों की लगातार मौजूदगी के कारण प्रभावित गांवों में ग्रामीणों की दिनचर्या बदल गई है। दिन में लोग किसी तरह अपने घरों में रहते हैं, लेकिन रात होते ही परिवार की सुरक्षा की चिंता सताने लगती है। हालात ऐसे हैं कि कई ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के साथ ऊंचे पक्के मकानों की छतों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। लगातार कई रातों से ठीक से नींद नहीं मिलने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है।ग्रामीणों के मुताबिक, 52 हाथियों का दल खेतों में पहुंचकर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। इससे किसानों की मेहनत और आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। घर, खेत और बाड़ी की सुरक्षा के लिए ग्रामीण रातभर जागकर निगरानी कर रहे हैं।हाथियों को दूर रखने के लिए कुछ ग्रामीण मशाल और पटाखों का सहारा ले रहे हैं। हालांकि, इतने बड़े हाथियों के दल के सामने इस तरह के प्रयास जोखिम भरे हो सकते हैं। हाथियों के करीब जाने या उन्हें खुद भगाने की कोशिश से जान का खतरा भी बढ़ सकता है।फिलहाल 52 हाथियों का दल पेंड्रा वन परिक्षेत्र से वापस लौटकर कोरबा जिले के पसान क्षेत्र के जंगल में मौजूद बताया जा रहा है। यह स्थान पेंड्रा वन परिक्षेत्र से करीब दो किलोमीटर दूर है। ऐसे में दोनों वन क्षेत्रों के बीच हाथियों की आवाजाही लगातार बनी हुई है और आसपास के गांवों में खतरा बरकरार है।हाथियों के लगातार मूवमेंट से वन विभाग के सामने प्रभावित गांवों की निगरानी करने और ग्रामीणों को समय रहते सतर्क करने की चुनौती है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि वन विभाग निगरानी बढ़ाकर हाथियों की मौजूदगी की समय पर सूचना देगा, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।