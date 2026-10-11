रायगढ़: बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत, हत्या की आशंका; पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस

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मिली जानकारी के अनुसार, जिले के पुसौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सूपा निवासी बुजुर्ग पति-पत्नी के बीच आज सुबह किसी बात को लेकर अचानक विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान मारपीट की स्थिति निर्मित हो जाने के बाद महिला के सिर में तखत लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी।जिसके बाद बुजुर्ग महिला को परिजनों के द्वारा अस्पताल ले जाया जा रहा था लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई है। जिसके बाद मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया है।बुजुर्ग महिला की मौत की खबर मिलते ही पुसौर पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंचकर महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।