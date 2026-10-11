रायगढ़: बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत, हत्या की आशंका; पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस

रायगढ़: बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत, हत्या की आशंका; पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस
अमर उजाला नेटवर्क, रायगढ़ Published by: रायगढ़ ब्यूरो Updated Sun, 11 Oct 2026 08:23 PM IST
सार
जिले में पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामला पुसौर थाना क्षेत्र का है।
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विस्तार
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट के दौरान बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामला पुसौर थाना क्षेत्र का है।
मिली जानकारी के अनुसार, जिले के पुसौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सूपा निवासी बुजुर्ग पति-पत्नी के बीच आज सुबह किसी बात को लेकर अचानक विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान मारपीट की स्थिति निर्मित हो जाने के बाद महिला के सिर में तखत लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी।
जिसके बाद बुजुर्ग महिला को परिजनों के द्वारा अस्पताल ले जाया जा रहा था लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई है। जिसके बाद मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया है।
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बुजुर्ग महिला की मौत की खबर मिलते ही पुसौर पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंचकर महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
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मिली जानकारी के अनुसार, जिले के पुसौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सूपा निवासी बुजुर्ग पति-पत्नी के बीच आज सुबह किसी बात को लेकर अचानक विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान मारपीट की स्थिति निर्मित हो जाने के बाद महिला के सिर में तखत लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी।
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जिसके बाद बुजुर्ग महिला को परिजनों के द्वारा अस्पताल ले जाया जा रहा था लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई है। जिसके बाद मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया है।
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बुजुर्ग महिला की मौत की खबर मिलते ही पुसौर पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंचकर महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।