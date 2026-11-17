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धमतरी के नगरी-सिहावा रोड पर एफसीआई चौक के पास युवा कांग्रेस और वार्डवासियों ने चक्काजाम किया। यह प्रदर्शन बदहाल सड़क की स्थिति के विरोध में किया गया। प्रदर्शनकारी करीब एक घंटे तक सड़क पर डटे रहे।



सिहावा-नगरी स्टेट हाईवे पर कोलियारी तक फोरलेन निर्माण कार्य चल रहा है। इस निर्माण के कारण सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। वाहनों के गुजरने पर धूल के गुब्बारे उड़ते हैं। इससे राहगीरों और वार्डवासियों को काफी परेशानी हो रही है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पुलिस और अधिकारियों ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। बाद में पुलिस कर्मियों ने बलपूर्वक उन्हें सड़क से हटाया।



प्रदर्शनकारियों की शिकायतें

वार्डवासी संजू साहू ने बताया कि 15 दिन पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ था। तब अधिकारियों ने एक हफ्ते में काम शुरू करने का आश्वासन दिया था। लेकिन आश्वासन पूरा नहीं हुआ और फोन का जवाब भी नहीं दिया जा रहा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वार्डवासी शकील अहमद ने सड़क पर गड्ढों और धूल से दुर्घटनाओं की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि शासन-प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग को कई बार शिकायत की गई है।



अधिकारियों का आश्वासन

युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष गीतराम सिन्हा ने कहा कि मूलभूत सुविधा के लिए जनता को सड़क पर आना पड़ रहा है। उन्होंने शासन-प्रशासन पर कुंभकर्णी नींद में होने का आरोप लगाया। पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ मुरलीधर पैकरा ने बताया कि कोलियरी तक सड़क निर्माण प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि निर्माण के समय थोड़ी दिक्कतें आती हैं और धूल के लिए पानी डलवाया जा रहा है। पैकरा ने आश्वासन दिया कि 2 दिन बाद गड्ढे भरने का कार्य भी शुरू हो जाएगा।

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