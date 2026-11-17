धमतरी जिले में पुलिस ने बिना नंबर की मोटरसाइकिल से बेहद तेज रफ्तार में घूमकर शहरवासियों के बीच दहशत फैलाने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया है। कुरूद थाना पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के बाद शहर की मुख्य सड़कों पर पैदल घुमाया। जुलूस के दौरान दोनों आरोपी भविष्य में कभी भी लूटपाट या गुंडागर्दी न करने की बात कहते नजर आए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कानून के तहत प्रतिबंधात्मक कदम उठाते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया है।

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कुरूद थाना क्षेत्र के निवासियों में पिछले कई दिनों से बिना नंबर की मोटरसाइकिल को लेकर खौफ और डर का माहौल बना हुआ था। इस वाहन पर स्पष्ट रूप से 'रॉकेट' लिखा हुआ था। मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक रोजाना बेहद तेज गति से गाड़ियाँ चलाते थे और इलाके में तरह-तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहते थे।स्थानीय निवासियों को लगातार यह आशंका बनी हुई थी कि ये युवक क्षेत्र में मारपीट, छेड़छाड़ अथवा लूटपाट जैसी गंभीर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। इससे पूरे इलाके में असुरक्षा का वातावरण बन रहा था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों युवकों को पकड़ लिया।पुलिस ने पकड़े गए दोनों युवकों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भरदा चौक कुरूद निवासी 21 वर्षीय मंगल सोनवानी और पैरसट्ठी, करेली बड़ी निवासी 19 वर्षीय पुष्पेंद्र चांदी के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों को पकड़कर पूरे शहर में पैदल घुमाया और इसके बाद नियमानुसार न्यायालय में पेश कर दिया।