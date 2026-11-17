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तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी आज छत्तीसगढ़ प्रवास रहेंगे। वे सुबह 11 बजे रायपुर पहुंचेंगे, जहां सीएम हाउस में मुख्यमंत्री साय से मुलाकात करेंगे। इस दौरान समक्का सागर बैराज को लेकर दोनों राज्यों के बीच अहम चर्चा होगी। बैठक में बैराज से संभावित जलमग्न होने पर चर्चा, बैराज के पूर्ण क्षमता से संचालन के लिए एनओसी मुद्दे पर बातचीत होगी। बैठक में तेलंगाना के सिंचाई मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।राजस्व निरीक्षक 17 नवंबर को एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान सभी जिलों के जिला मुख्यालयों में एकत्र होकर सीएम और राजस्व मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। बताय जाता है कि राजस्व निरीक्षक अतिरिक्त कार्य और पुलिसकर्मियों की कमी से खफा हैं। पटवारियों की हड़ताल की वजह से राजस्व निरीक्षकों उनके हिस्से का काम भी करना पड़ रहा है।छत्तीसगढ़ में कार्यालय प्रमुख महालेखाकार (लेखा व हकदारी) रायपुर की ओर से 17 नवंबर से एक दिसंबर तक ऑडिट पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला का उद्घाटन वित्त मंत्री ओपी चौधरी करेंगे। भारत के नियंत्रक व महालेखाकार कार्यालय के दिशा-निर्देश पर आयोजित ऑडिट पखवाड़े के तहत यह कार्यशाला 26 नवंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर एक बजे तक महालेखाकार आवासीय परिसर रायपुर स्थित सामुदायिक भवन में होगी।पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में 17 से 19 नवंबर तक अंतरमहाविद्यालयीन युवा उत्सव का आयोजन किया गया है। उद्घाटन विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में सुबह 10 बजे लेखक एवं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्य डॉ. यतींद्र मिश्रा, विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा के आतिथ्य में होगा। दूसरे दिन 18 नवंबर को म्यूजिक, फाइन आर्ट्स व लिटरेरी कॉम्पिटिशन होंगे। तीसरे और आखिरी दिन थिएटर और लिटरेरी इवेंट्स आयोजित किये जायेंगे।