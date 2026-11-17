छत्तीसगढ़ में मौसम फिर करवट बदलने वाला है। तूफान अकवान की वजह से कई जिलों में आज बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव की वजह से आज शाम को चक्रवात तूफान का रूप ले सकता है। 20 नवंबर को आंध्र प्रदेश और यानम के तटों को पार कर सकता है। छत्तीसगढ़ में 20 और 21 नवंबर को दक्षिणी इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में हल्की बारिश के संकेत है।

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साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में बदल सकता है

मौसम विभाग ने बताया कि 16 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में बना डीप डीप्रेशन एक ‘चक्रवाती तूफान’ (साइक्लोनिक स्टॉर्म) में बदल सकता है। 17 नवंबर 2026 की शाम तक यह ‘गंभीर चक्रवाती तूफान’ (सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म) का रूप ले सकता है। उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने के साथ 19 नवंबर को ‘बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान’ के रूप में आंध्र प्रदेश तट के पास पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकता है। इसके प्रभाव से कई राज्यों में मौसम बदल सकता है। 25 दिनों के भीतर यह तीसरा तूफान बंगाल की खाड़ी से उठ रहा है। समुद्र का पानी ठंडा नहीं हो पाने और हवाओं की अनुकूल स्थिति के कारण चक्रवात बनने की गतिविधियां जारी है।