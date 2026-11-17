रायपुर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रेलवे स्टेशन क्षेत्र में स्थित चार होटलों के पंजीयन और लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। जांच के दौरान एक होटल में मिलावटी रंगयुक्त खाद्य सामग्री मिलने पर टीम ने 20 किलोग्राम मटर चटनी तथा चार किलोग्राम मीठी चटनी को मौके पर ही नष्ट करवा दिया। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा के तहत चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान के तहत की गई।

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अभियान के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने रेलवे स्टेशन के आसपास स्थित होटल और रेस्तरां का निरीक्षण किया। जांच के दौरान अपना जैन होटल में रंग मिली 20 किलोग्राम मटर चटनी और चार किलोग्राम मीठी चटनी मिली। टीम ने दोनों चटनियों को मौके पर ही नष्ट कराया। खाद्य प्रतिष्ठान में कमियां पाए जाने के कारण होटल का खाद्य पंजीयन पांच दिन के लिए निलंबित किया गया।टीम ने श्री न्यू महाराजा राजस्थानी थाली से पकी हुई अरहर दाल का नमूना जांच के लिए लिया और कमियां मिलने पर खाद्य पंजीयन तीन दिन के लिए निलंबित किया। वहीं न्यू पधारो सा राजस्थानी थाली का पंजीयन भी तीन दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही राजा राम जलपान गृह का खाद्य लाइसेंस पांच दिन के लिए निलंबित किया गया।प्रदेश भर में 30 नवंबर तक सुरक्षित आहार, हमर अधिकार थीम पर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। नियंत्रक दीपक कुमार अग्रवाल के निर्देश पर खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है। इस कार्रवाई में उप संचालक नीलम ठाकुर, अभिहित अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सतीश राज और संतोष ध्रुव, नमूना सहायक होरेन्द्र देवांगन तथा वाहन चालक राकेश साहू की छह सदस्यीय टीम शामिल रही।