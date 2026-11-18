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छत्तीसगढ़ के सरगुजा और सूरजपुर जिले में छह महीने से दहशत फैला रहे अकेले हाथी कबरा को वन विभाग ने आखिरकार बेहोश कर लिया है। बुधवार को रामगढ़ में दो कुमकी हाथियों की मदद से उसे बेहोश करने में सफलता मिली। कबरा हाथी ने पिछले छह महीने में 19 लोगों की जान ली थी।



पिछले पांच दिनों से वन विभाग की टीम उसे पकड़ने का लगातार प्रयास कर रही थी। कबरा हाथी चार दिनों से 17 हाथियों के एक झुंड में शामिल था। झुंड के साथ विचरण के कारण उसे अलग कर बेहोश करना एक बड़ी चुनौती थी। वन विभाग की टीम हाथियों के झुंड की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही थी। मंगलवार रात झुंड सरमा-चकेरी और तेंदूटिकरा के जंगलों में था। सोमवार को भी कुमकी हाथियों से कबरा को बेहोश करने की कोशिश हुई थी। हालांकि, बेहोश करने वाली बंदूक से निशाना चूक गया, जिससे प्रयास सफल नहीं हुआ। बुधवार सुबह हाथियों का झुंड रामगढ़ पहाड़ी के नीचे पहुंचा।



अभियान की सफलता

वन विभाग की टीम कुमकी हाथियों दुर्योधन और तीरथ के साथ मौके पर पहुंची। एक वन्यजीव चिकित्सक कुमकी हाथी पर सवार होकर कबरा के करीब पहुंचा। उन्होंने बेहोश करने वाली बंदूक से डॉट दागा, जिससे कबरा हाथी बेहोश हो गया। टीम ने उसे सुरक्षित रूप से बांध दिया। इस सफलता से क्षेत्र के लोगों और वन विभाग ने राहत की सांस ली है।



रेडियो कॉलर और बचाव केंद्र

अभियान के दौरान कबरा के साथ झुंड के अन्य हाथी भी मौजूद थे। उन्हें मौके से दूर रखने का प्रयास किया गया ताकि कबरा को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। बेहोश करने के बाद उसे रेडियो कॉलर लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके बाद उसे बचाव केंद्र भेजने की तैयारी चल रही है। सीसीएफ वाइल्ड लाइफ प्रणय मिश्रा ने कबरा हाथी को बेहोश किए जाने की पुष्टि की है।

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