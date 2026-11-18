आदिवासी गौरव कार्यक्रम में बवाल: अधिकारियों पर भड़कीं जिला पंचायत सदस्य अनीता सिंह, व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर Published by: अंबिकापुर ब्यूरो Updated Wed, 18 Nov 2026 06:05 PM IST
सार
जनजातीय गौरव कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत सदस्य अनीता सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली और कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई।
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विस्तार
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत सदस्य अनीता सिंह ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर की गई व्यवस्थाओं को लेकर भी अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। यह घटना जनजातीय गौरव और आदिवासी संस्कृति के सम्मान के उद्देश्य से आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में सामने आई।
अनीता सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि अधिकारियों को मैदान में चल रही गतिविधियों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कार्यक्रम स्थल पर किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, यह समझना अधिकारियों के लिए आवश्यक है। अनीता सिंह ने अधिकारियों से स्थिति का जायजा लेने की बात कही। उन्होंने अपनी नाराजगी सार्वजनिक मंच पर जाहिर की। इस घटना ने कार्यक्रम के माहौल को प्रभावित किया। यह पूरा घटनाक्रम विधायक रेणुका सिंह की मौजूदगी में हुआ।
अपर कलेक्टर का हस्तक्षेप
मौके पर अपर कलेक्टर लिंगराज सिदार उपस्थित थे। उन्होंने स्थिति को संभालने का प्रयास किया। सिदार ने अनीता सिंह को समझाने की कोशिश की। हालांकि, अपर कलेक्टर के प्रयासों के बावजूद अनीता सिंह की नाराजगी लगातार बनी रही। उनकी असहमति स्पष्ट रूप से सामने आती रही।
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प्रशासनिक चूक और नई बहस
इस घटनाक्रम ने कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर एक नई बहस छेड़ दी है। जनप्रतिनिधियों के सम्मान को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं। जनजातीय गौरव और आदिवासी संस्कृति के सम्मान के इस कार्यक्रम में ऐसा घटनाक्रम चर्चा का विषय बन गया है। अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी प्रशासनिक चूक हुई। जिसके कारण जिला पंचायत सदस्य को सार्वजनिक मंच पर अपनी नाराजगी जाहिर करनी पड़ी। प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है।
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अनीता सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि अधिकारियों को मैदान में चल रही गतिविधियों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कार्यक्रम स्थल पर किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, यह समझना अधिकारियों के लिए आवश्यक है। अनीता सिंह ने अधिकारियों से स्थिति का जायजा लेने की बात कही। उन्होंने अपनी नाराजगी सार्वजनिक मंच पर जाहिर की। इस घटना ने कार्यक्रम के माहौल को प्रभावित किया। यह पूरा घटनाक्रम विधायक रेणुका सिंह की मौजूदगी में हुआ।
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अपर कलेक्टर का हस्तक्षेप
मौके पर अपर कलेक्टर लिंगराज सिदार उपस्थित थे। उन्होंने स्थिति को संभालने का प्रयास किया। सिदार ने अनीता सिंह को समझाने की कोशिश की। हालांकि, अपर कलेक्टर के प्रयासों के बावजूद अनीता सिंह की नाराजगी लगातार बनी रही। उनकी असहमति स्पष्ट रूप से सामने आती रही।
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प्रशासनिक चूक और नई बहस
इस घटनाक्रम ने कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर एक नई बहस छेड़ दी है। जनप्रतिनिधियों के सम्मान को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं। जनजातीय गौरव और आदिवासी संस्कृति के सम्मान के इस कार्यक्रम में ऐसा घटनाक्रम चर्चा का विषय बन गया है। अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी प्रशासनिक चूक हुई। जिसके कारण जिला पंचायत सदस्य को सार्वजनिक मंच पर अपनी नाराजगी जाहिर करनी पड़ी। प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है।