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अनीता सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि अधिकारियों को मैदान में चल रही गतिविधियों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कार्यक्रम स्थल पर किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, यह समझना अधिकारियों के लिए आवश्यक है। अनीता सिंह ने अधिकारियों से स्थिति का जायजा लेने की बात कही। उन्होंने अपनी नाराजगी सार्वजनिक मंच पर जाहिर की। इस घटना ने कार्यक्रम के माहौल को प्रभावित किया। यह पूरा घटनाक्रम विधायक रेणुका सिंह की मौजूदगी में हुआ।मौके पर अपर कलेक्टर लिंगराज सिदार उपस्थित थे। उन्होंने स्थिति को संभालने का प्रयास किया। सिदार ने अनीता सिंह को समझाने की कोशिश की। हालांकि, अपर कलेक्टर के प्रयासों के बावजूद अनीता सिंह की नाराजगी लगातार बनी रही। उनकी असहमति स्पष्ट रूप से सामने आती रही।इस घटनाक्रम ने कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर एक नई बहस छेड़ दी है। जनप्रतिनिधियों के सम्मान को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं। जनजातीय गौरव और आदिवासी संस्कृति के सम्मान के इस कार्यक्रम में ऐसा घटनाक्रम चर्चा का विषय बन गया है। अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी प्रशासनिक चूक हुई। जिसके कारण जिला पंचायत सदस्य को सार्वजनिक मंच पर अपनी नाराजगी जाहिर करनी पड़ी। प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है।